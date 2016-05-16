Херсонські рятувальники провели профілактичний рейд з недопущення пожеж в екосистемах

Співробітники Корабельного районного відділу м. Херсон обласної служби ДСНС спільно з представниками районної ради, депутатського корпусу міської ради та квартальною провели рейд в житловому секторі, де особливо в літній спекотний період виникають масштабні пожежі на відкритій місцевості. Це територія, що складається з восьми вулиць поблизу річки Вірьовчина. Сама річка пересохла, що призвело до утворення торф’яних пластів. У минулому році, починаючи з серпня по жовтень, пожежно-рятувальні підрозділи боролись тут з пожежами, що виникали з певною періодичністю, на загальній площі близько 25 га.

Перше, що побачила рейдова бригада – це самозахват території мешканцями крайніх садиб, які влаштовують тут городи. Відповідно перекриваються під’їдні шляхи, що значно ускладнює потрапляння пожежної техніки до місця горіння.

«Ми підготували та направили листи в органи місцевого самоврядування щодо вивезення сміття і розчищення доріг для вільного та оперативного під’їзду пожежно-рятувальної техніки до місця пожежі. Тепере очікуємо на результат», – розповів провідний фахівець районного відділу обласної служби ДСНС Максим Костогриз.

Далі – це сміття, що можна одразу побачити в очеретяних зарослях практично по всьому периметру приватної забудови. Під час спеки такі стихійні звалища самозаймаються і спричиняють пожежі. Також виднілись залишки від багаття. Хтось випалював сміття прямо в очереті, який не зайнявся лише через те, що упродовж останніх діб йдуть сильні дощі.

«Сміття, що не вивозиться, можна випалювати і на подвір’ях, але за всіма правилами. Наприклад, взяти металеву бочку або ж вирити яму в землі і там палити сміття. Обовязково стежити, щоб воно повністю згоріло, після чого можна місце горіння залити водою», – радив мешканцям провідний інспектор районного відділу обласної служби ДСНС Юрій Фарина.

Квартальна, яка нещодавно виконує свої обовязки і сама проживає в цьому районі, щиро переймається даною проблемою. Каже, що розмовляє з мешканцями, старається переконати їх в тому, аби вони своїми діями не призводили до таких явищ, як пожежа. Відповідно звертається за допомогою до депутаського корпусу, органів місцевого самоврядування.

«Будемо складати певні заходи і вже вирішувати проблему через рішення міської ради, райвиконкому аби попередити цю вкрай небезпечну ситуацію», – такий висновок зробив депутат міської ради Леонід Ремига.

Рятувальники під час рейду в черговий раз роздали мешканцям тематичні листівки з роз’яснення основних правил поводження аби не допустити пожеж в екосистемах. Головні з них – це не засмічувати прилеглу територію, не випалювати сміття поблизу очерету, не кидати недопалки у суху траву.

ГУ ДСНС України у Херсонській області