Херсонские “солнечные дети” примут участие в “Веселых стартах”

18 августа в Херсоне в детском саду №34 (ул. Мира, 23 А) пройдет мероприятие «Веселые старты», в которых примут участие 24 ребенка, в том числе 8 «солнечных детей».

«Дети получат яркие удивительные впечатления и испытают невероятные эмоции от спортивного азарта и дружеских состязаний, родители испытают гордость за своих детей, а общественность сможет лучше узнать, как совместными действиями органов власти и общественных организаций можно улучшать отношение к людям с синдромом Дауна», – сообщила на своей странице в Facebook глава организации «Солнечные дети Херсонщины» Ирина Ханникова.

Начало веселого спортивного мероприятия в 10:00. Все желающие могут прийти и «поболеть» за детвору.

По материалам: 0552.ua