Херсонец в теплице выращивает украинские бананы

Роман Гнений выстроил на своем участке теплицу, работающую по принципу термоса. В этой теплице он выращивает украинские бананы. Вкус у бананов немного отличается от вкуса привозных – они не обладают такой терпкостью, а оказались более нежными. Чтобы акклиматизировать банановые пальмы, фермеру пришлось потратить несколько лет. Периодически он повышал и снижал температуру в теплицах. Саженцы привозили знакомые моряки. В результате удалось добиться того, что пальмы привыкли к украинским температурам и уже неплохо себя чувствовали даже при температуре в +20. Летнего солнца для них достаточно. Сейчас фермер собирает с каждой пальмы урожай до 20 кг в год.

По материалам: Kherson Daily