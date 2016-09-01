Херсонский судозавод заключил контракт 1 млн 250 тыс. долл. США

"Судостроительный холдинг «Смарт Меритайм Групп» заключил контракт с компанией SOUTHWAY SHIPPING LTD на модернизацию морского сухогрузного судна DONMASTER SPIRIT (флаг Белиз)", – сообщил в Facebook гендиректор «Смарт Меритайм Групп» Василий Федин. Он отметил, что ориентировочная стоимость модернизации 1 млн 250 тыс. долларов США. По словам Федина, в процессе модернизации завод выполнит работы по изготовлению и монтажу цилиндрической вставки весом 350 т. Также будет выполнен большой объем работ по системам трубопроводов, крышкам люковых закрытий и механизмам машинного отделения.

"В результате модернизации дедвейт судна увеличиться с 4 294 т до 4 900 т, что значительно улучшит технико-экономические показатели работы судна", – написал Василий Федин в соцсети.

По материалам: 0552.ua