В Херсоне “жалоб по поводу амброзии не было”?

Депутат Херсонского горсовета Елена Мазур выложила в Facebook ответ от управления охраны здоровья Херсонского горсовета на свое депутатское обращение. "По сообщению главных врачей лечебно-профилактических учреждений города Херсона, жалоб по поводу амброзии не было, обращений для госпитализации или амбулаторного лечения, связанного с цветением амброзии, не зарегистрировано", – сказано в ответе на обращение Мазур. Документ подписан начальником управления охраны здоровья Херсонского горсовета Светланой Межерицкой.

Елена Мазур на сессии горсовета сказала, что в Херсоне произошла катастрофа под названием "амброзия".

Депутат попросила подготовить отчёт о количестве херсонцев, обратившихся за медицинской помощью из-за цветения опасного сорняка.

Напомним, что городские власти отчитались, что на борьбу с амброзией было выделено 1,5 млн грн. Тем не менее, херсонцы постоянно жаловались и жалуются на аллергию, вызванную цветением амброзии. Некоторые горожане даже хотели принести букет мэру Херсона Владимиру Миколаенко.

По материалам: 0552.ua