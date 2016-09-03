В Херсоне через месяц состоится конкурс на 3 маршрута

Управление транспорта и связи Херсоснкого горсовета объявило конкурс на определение пассажироперевозчика по 3-м маршрутам:

№12 (II Таврический – Шуменский – Жилпоселок – Ж/д вокзал»: число автобусов 25 плюс 2 резервным, протяженность 34 км, категория и класс автобусов М2, М3, класс А, В, I;

№35 «Ж\д вокзал – пр. Ушакова – «Корабел» – Гидропарк (Нефтегавань): число автобусов 23 плюс 2 резервных, маршрут 30 или 35 км (видимо, в зависимости от того, будет ли ездить до Нефтегавани), категория и класс автобусов М3, класс А, В, I. Сейчас маршрут до Гидропарка продлевается только летом по желанию водителей;

№47 «II Таврический – ХБК – Центральный рынок» – Жилпоселок: число автобусов 28 плюс 3 резервных, протяженность маршрута 35,5 км, категория и класс автобусов М2, М3, класс А, В, I.

Конкурс пройдет 13 октября.

По материалам: Гривна. Новый формат