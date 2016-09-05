Футболисты херсонского “Кристалла” написали заявление на полицию Хмельницка

Матч 7-го тура 2-й лиги между «Подолье» и «Кристалл» (1: 1) закончился дракой. После завершения матча на поле завязалась драка между футболистами обеих команд. Игроков разнимали слезоточивым газом. Пресс-секретарь патрульной полиции Хмельницкого Роман Мартынюк сообшил, что полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить участников конфликта.
«Справиться удалось одном экипажу патрульных, даже к вызова скорой не дошло. Ситуация не имела особого напряжения, поскольку драку затеяли сами футболисты, а не фанаты», – сказал Мартынюк.
Однако пресс-атташе херсонского клуба Иван Антипенко заявляет о том, что от слезоточивого газа, примененного патрульними, пострадал игрок «Кристалла»: "Евгений Фальковский был вынужден обратиться в больницу. У него зафиксирован ожог первой степени".
Клуб написал коллективное заявление в хмельницкую полицию о превышении служебных полномочий при применении спецсредств полицейскими.
Кроме этого, команда-хозяин не обеспечила надлежащей охраны порядка. Не было стюардов. После матча повыбегали болельщики, которые угрожали игрокам «Кристалла», сообщил сайт ua.tribuna.com.
По материалам: Гривна. Новый формат
Полиция права! Могли же игроки бойкотировать игру, в конце концов посквернословить, поугрожать на спортивную тему дабы сбросить спесь, а вот физическое насилие, драка-нельзя, не допустимо ни в быту, ни на арене.
Так что эти “хырсонские” сидели бы тихо.
Полиция права!