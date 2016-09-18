На Херсонщине из-за неосторожности чуть не утонули два мужчины

16 сентября пограничники отдела «Кирилловка» Бердянского отряда, получили от местных жителей информацию, что на воде перевернулось плавсредство. С целью организации спасательной операции на побережье Федотовой косы сразу направили пограничный наряд и проинформирован представителей Национальной полиции и МЧС. В ходе проведения мероприятий стало известно, что с базы отдыха никому не сообщив на незарегистрированном плавсредстве два мужчины вышли в море. Но погодные условия ухудшились и у катамарана сломалась мачта, он перевернулся.

По факту использования незарегистрированного плавсредства и несанкционированного выхода в море составлены соответствующие документы и проинформированы взаимодействующие подразделения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.