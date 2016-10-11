В Херсоне начало отопительного сезона находится под угрозой

На заседании антикоррупционной депутатской комиссии горсовета Херсона сегодня прозвучала информация, что у КП «Херсонтеплоэнерго» начало отопительного сезона находится под угрозой. Руководитель предприятия Владимир Пепель заявил: "Совершенно нет расходных материалов. Нет ни куска трубы". В связи с этим на сессии будет рассматриваться вопрос о выделении предприятию 400 тыс. грн для проведения текущих ремонтов. Напомним, что городские власти заявляли о намерении начать отопительный сезон 1 ноября.
По материалам: Гривна. Новый формат
Пусть выкладывают акты приемосдаточных работ на сайте горсовета.
А общественность и прокуратура проконтролирует, куда и как потрачены деньги налогоплательщиков!
А то что-то каждый год каждому монополисту выделают по пол. миллиона гривень и пипл хавает.