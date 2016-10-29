Мэр Херсона озаботился бурьянами

Мэр Херсона Владимир Миколаенко издал распоряжении о создании рабочей группы по формированию основ проекта Городской целевой программы борьбы с карантинными бурьянами на территории города на 2017 год. До 4 ноября рабочая группа должна проанализировать ситуацию в Херсоне о мерах борьбы с карантинными сорняками за весенне-летний период этого года. К 18 ноября рабочая группа должна определить основные направления и методы борьбы с карантинными сорняками в городе в следующем году.

Также необходимо сформировать проект Городской целевой программы борьбы с карантинными сорняками на территории города на 2017 год.

Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета