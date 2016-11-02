В Херсоне из-за отказ везти военнослужащего уволили водителя маршрутки

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f779295b3a2f7e38afd56b38dae455241473918265_14779896537814 октября водитель маршрутного автобуса Херсон – Питомник отказался везти военнослужащего. Об этом рассказала руководитель Центра помощи участникам АТО при Херсонской облгосадминистрации Наталья Возаловская. Она пообещала, что добъется дисциплинарного взыскания для водителя. Так, водитель автобуса был уволен по соглашению сторон. "Говорят, что будет еще и реакция военкомата", – добавила Возаловская. Она не сообщила, что именно имела в виду.

По материалам: 0552.ua

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