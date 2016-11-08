В Херсоне построят новые скважины для бесперебойной подачи питьевой воды

Горводоканал Херсона разработал проект строительства водозабора в поселке Текстильщиков. Как сообщается на сайте предприятия, запроектировано строительство 5 новых скважин на территории, примыкающей к насосной станции водопровода №4. Дополнительно поселок и район ХБК получат 2 тыс. куб. м/час питьевой воды с глубины 93-100 м. Это улучшит качество питьевой воды в бесперебойном режиме. Строительство запланировано в течение 2016-2017 гг.

По материалам: Гривна. Новый формат