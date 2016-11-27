На Херсонщине полицейские раскрыли серию угонов легковых автомобилей

За три последних месяца этого года, на территории Каховки и Новой Каховки участились случаи незаконных завладений автомобилями. За это время трое жителей Каховки и четыре жителя Новой Каховки остались без своих «Вазов». Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Херсонской области Николай Цап, на помощь местным оперативникам для раскрытия угонов привлекли и группу сотрудников управления уголовного розыска. Полицейские проанализировали все случаи угонов и установили некоторую закономерность. Как оказалось, внимание угонщиков было привлечено к отдельным моделям "ВАЗ": 2110, 2112 и 2115. Также, владельцы оставляли ночью авто, которые не были оборудованы сигнализацией, возле неосвещенных подъездов.

Полицейские опрашивали жильцов близлежащих домов, работников круглосуточных магазинов, развлекательных заведений. Проверялись также автомастерские, СТО, лица, ранее судимые за аналогичные преступления.

В ходе проведения комплексной отработки оперативники установили лиц, причастных к незаконным завладениям. Ими оказались жители г. Мелитополь Запорожской области. Одному злоумышленнику, который уже ранее отбывал наказание за совершение незаконного завладения транспортным средством, 26 лет, его напарнику – 22 года.

Как рассказал Николай Цап, подозреваемых задерживали вместе с коллегами из Запорожья. Ведь злоумышленники совершили 14 угонов и в своем регионе. Похищенные автомобили они разбирали в своем гараже на запчасти, разрезали на металлолом и продавали на авторазборке.

В настоящее время один из задержанных находится под домашним арестом. Сотрудники полиции принимают меры по задержанию другого преступника.

По данным фактам проводится досудебное расследование по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством» (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет).

Отдел коммуникации полиции Херсонской области