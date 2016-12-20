Руководителю Херсонского морпорта сожгли автомобиль

В ночь с воскресенья на понедельник прямо возле здания Суворовского райотдела полиции в центре Херсона, в результате поджога сгорел автомобиль, на котором последние пару недель ездил руководитель Херсонского морпорта Андрей Соколов. Toyota FJ Cruiser 2008 года выпуска была припаркована у райотдела. Но поджигателей это не смутило. В полиции говорят, что такой сверхнаглости преступников не ожидали, в Херсоне подобного не случалось уже очень давно. После того, как в ГСЧС эксперты подтвердили, что причина пожара – поджог, полиция занялась уголовным производством. Список подозреваемых уже сформирован: в него попали шесть человек, уволенных Соколовым накануне.

"Да, в ночь с воскресенья на понедельник сожгли родительскую машину, на которой я ездил, пока моя Skoda в силу возраста была отправлена на ремонт, – комментирует произошедшее Соколов. – В полиции, мягко говоря, офигели от такой наглости – авто сожгли под зданием райотдела, на фото видно, что от огня пострадало и здание.

ГСЧС после экспертизы подтвердили, что причина пожара – именно поджог. Я склонен считать, что все обошлось малой кровью – машина была на газу, но, к счастью, не взорвалась. Никто не пострадал.

Список подозреваемых полиция уже сформировала, в него попали все уволенные накануне сотрудники порта. Больше мне добавить нечего".

По материалам: Херсон онлайн