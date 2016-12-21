Херсонские волонтеры испекли и расписали для детей, живущих в зоне АТО, 1,5 тысячи пряников

До 26 декабря в Херсоне будут собирать игрушки, книги, сладости для детей из Станицы Луганской. А волонтеры "Кулинарной сотни Херсонщины" все эти дни пекли пряники. Более полутора тысяч пряников выпекли умелые хозяюшки на своих домашних кухнях. А потом в специально выделенном помещении (с этим помог почетный консул Литвы Виктор Попов) расписывали всю эту красоту и вкуснотищу. 19 декабря, в День Святого Николая, во время мастер-класса волонтеры изучали сложное искусство изготовления глазури и росписи по тесту.

И теперь каждый день приезжают и расписывают пряники, вкладывая в новогодний узор свои пожелания мира и счастливого детства для малышей Донбасса.

27 декабря подарки херсонцев будут отправлены на Восток.

По материалам: 0552.ua