В Херсоне задержаны профессиональные воры из Грузии

20 декабря в Херсоне в районе ХБК задержали квартирных воров. Это 4 гражданина Грузии, которые имеют вид на жительство в Украине до 2017 года. По данным оперативников, в этот день за два часа они совершили 3 квартирные кражи. Добычей злоумышленников стали деньги, украшения из золота, мобильные телефоны и планшеты. Задерживали подозреваемых в ходе спецоперации – они как раз пытались уехать с похищенными деньгами и украшениями. Задержанным от 25 до 30 лет, в Херсоне находились с начала декабря, все это время жили на съемной квартире.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что роли между злоумышленниками были распределены. Водитель оставался в машине, пока 3 подельников проверяли подъезды и подыскивали состоятельные квартиры, которые определяли по дорогим дверям и замкам. Сначала делали «прозвон», проверяя, есть ли хозяева.

Такую квартиру воры выбрали в пятиэтажке на ХБК. Сложные замки они открыли с помощью отмычек. Один из участников группы оставался возле квартиры, а 2 других обыскивали помещение.

Забрав более 10 тыс. грн. и ценные вещи, троица возвращалась к автомобилю, когда их задержали оперативники уголовного розыска.

«У нас есть все основания считать, что участники преступной группы «гастролировали» по территории Украины и совершали квартирные кражи во многих областях.

Мы проверяем их личности и возможную причастность к совершению преступлений на территории других государств», сообщил и.о. зама начальника Херсонского облУМВД Николай Вербицкий.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 УК «Кража».

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Фото: Дмитрий Кулаков