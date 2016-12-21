В Херсоне у молодого человека вырвали из рук мобильный телефон

20 декабря около 13:00 херсонским патрульным поступил вызов о том, что на улице Полевой произошел грабеж. Прибывшему на место преступления экипажу заявитель рассказал, что двое неизвестных попросили у него мобильный, чтобы позвонить. Парень позволил им воспользоваться теелфоном при условии, что будет держать его руками. Один из неизвестных вырвал у заявителя с рук мобильный телефон, после чего оба забежали в один из дворов. Владелец помещения впустил патрульных. Подозреваемых в грабеже инспекторы задержали на чердаке дома. Во время поверхностной проверки у них обнаружили мобильный телефон заявителя. Как выяснилось, оба уже имели проблемы с законом. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook