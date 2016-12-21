На Херсонщине полицейские разыскивают подозреваемого в убийстве

Преступление произошло в Каховке. В отдел полиции обратился 29-летний мужчина, который сообщил, что в доме обнаружил тело своей 48-летней матери, с различными телесными повреждениями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Эксперты установили, что смерть женщины наступила в результате кровопотери и травм органов брюшной полости. Под подозрение попал 61-летний сожитель женщины, который злоупотреблял алкогольными напитками. Соседи также слышали, как между ними постоянно возникали ссоры, а иногда мужчина даже бил потерпевшую. Полицейским стало известно, что в тот день злоумышленник пришел домой выпившим. Сейчас его местонахождение неизвестно. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей» (карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет).

Полиция проводит все необходимые следственные действия для установления местонахождения и задержания злоумышленника. В совершении данного преступления обоснованно подозревается Фалько Анатолий Иванович, 1955 года рождения, житель г. Каховка.

Приметы: рост около 165-170 см., среднего телосложения, лицо овальное, волосы седые короткие, брови темные, нос прямой, подбородок прямой.

Если вы владеете любой информацией о местонахождении подозреваемого, сообщайте по телефонам: 095-759-23-88 или 102. Анонимность гарантируется.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области