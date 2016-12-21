С 2014 года жильем обеспечено 12 семей участников АТО

В Херсонской области в это году между участниками АТО распределили 50 санаторно-курортных путевок, против 38 в 2015 году. На сегодня в области числится 100 погибших участников АТО, еще 188 человек получили статус члена семьи погибшего, сообщает пресс-служба ОГА. Также выплачена одноразовая материальная помощь в размере 50 тыс. грн 90 членам семей военнослужащих, из них 17 семей получили указанную помощь в этом году. С 2014 года жильем обеспечено 12 семей АТОшников. На сегодня 7 семей участников АТО, в том числе 5 погибших в АТО и 2 инвалида, которые находятся на квартирном учете.

Решается вопрос о покупке жилья.

По материалам: Гривна. Новый формат