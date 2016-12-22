Антоновская “Зеленая школа” получит 34 компьютера и две игровых площадки

В ближайшее время "Зеленая школа" в Антоновке получит 34 компьютера и две игровые детские площадки: одну для возраста 6-10 лет, другую – 10-14 лет, с мягким современным покрытием. Об этом сообщила директор школы, депутат Херсонского горсовета Галина Луговая. Она отметила, что школьники и дети Антоновки с нетерпением ждут этих подарков. Также, по словам Галины Луговой, 20 декабря антоновскую эко-школу посетили представители корпорации НЕФКО – "с целью осмотра функционирования учреждения и с целью продления контракта между Херсонским городским советом и корпорацией".

По материалам: 0552.ua