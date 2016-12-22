Оккупанты не пропустили в Крым сало, колбасу, мясо, а также 15 собак и 4 котов

С 12 по 18 декабря в оккупированной АР Крым на КПП «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» инспекторы Россельхознадзора пресекли 144 попытки ввоза в Крым продукции животного происхождения. Как сообщает пресс-служба ведомства, 402,8 кг запрещённых к ввозу товаров выявили в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта. В частности, в сумках и чемоданах обнаружили 48,7 кг свинины, 60,8 кг сала, 52 кг колбасы, 180 кг мяса птицы, 7,2 кг молочной продукции, 5,8 кг рыбы и морепродуктов, 33,1 кг мясной тушёнки, 10,9 кг крольчатины, 4,3 кг мёда, 65 яиц.

Кроме того, в Крым нелегально пытались ввезти 15 собак и 4 котов.

По материалам: Гривна. Новый формат