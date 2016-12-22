Ночью в Херсоне патрульные задержали водителя такси, который сел за руль пьяным

Сегодня около полуночи к херсонским правоохранителям, патрулирующим пл. Корабельная, обратился херсонец. Он сообщил о том, что увидел водителя, который сел за руль автомобиля такси в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные сразу остановили транспортное средство, на которое указал заявитель. Водителю предложили пройти освидетельствование на содержание алкоголя в крови. Алкотест показал 2,42 промилле (при норме 0,2). На водителя составили административный протокол за ст.130 КУоАП. Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Херсона в Facebook