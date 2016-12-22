Херсонские пограничники зафиксировали 1 500 нарушений порядка въезда-выезда в оккупированный Крым

В течение 2016 года в контрольных пунктах «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» военнослужащие Херсонского и Бердянского пограничных отрядов обнаружили 1 500 граждан, которые незаконно попали на территорию оккупированного Крыма. Нарушители использовали временно закрытые пункты пропуска, которые остались на оккупированной территории, незаконно попадали на территорию Российской Федерации и возвращались в обратном направлении. Иностранцам, которые таким образом пытаются попасть на материковую часть Украины пограничники отказывают в пропуске.

А также проставляют штамп «Запрет въезда на 3 года», а граждан Украины привлекают к административной ответственности.



Об этом сообщает помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы Иван Шевцов