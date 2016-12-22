Херсонщина скоротила споживання газу на 18 млн кубометрів

За 11 місяців 2016 року населення Херсонщини скоротило споживання природного газу, у порівнянні з відповідним минулорічним періодом, на 18 млн кубічних метрів. Це сталося завдяки впровадженню енергоефективних заходів та переходу на альтернативні види палива. Про це поінформував 21 грудня на засіданні колегії ОДА заступник директора департаменту ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу ОДА Валерій Соценко.

"Реалізація вищезазначених заходів призвела до скорочення споживання природного газу. Так, за 11 місяців 2016 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року, споживання газу населенням (області – ред.) скоротилось на 18 млн кубічних метрів", – розповів Соценко.

Джерело: Укрінформ