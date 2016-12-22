В КП «Чонгар» пограничники обнаружили более 3,3 тысячи таблеток с содержанием наркотиков.

21 декабря днем в КП «Чонгар» на админгранице с Крымом прибыло транспортное средство марки «BMW» под управлением гражданина Украины. У пограничников уже была информация о том, что водитель хочет перевезти большое количество лекарственных препаратов. Поэтому пограничники совместно с представителями фискальной службы сразу провели тщательный осмотр транспортного средства. В машине за магнитолой было выявлено более 3 300 таблеток «кодтерпин», содержащие вещество наркотического действия. Были вызваны представители Национальной полиции.

Им и передали нарушителя, автомобиль и таблетки. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия.

Пресс-служба Бердянского пограничного отряда