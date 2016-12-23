На админгранице с Крымом пограничники выявили авто с “липовыми” документами

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1acdf25-chongarДве поддельных доверенности на право управления автомобилями обнаружили на административной границе с временно оккупированной АР Крым пограничники Бердянского отряда. Во время проверки в контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» автомобилей «Мерседес» и «ВАЗ», которые направлялись на материковую Украину, пограничники обнаружили, что доверенность на право управления выдана с нарушением установленных правил. По данным фактам проинформированы представители Нацполиции.

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

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