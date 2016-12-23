“Навстречу людям”: херсонских водителей маршруток обучат языку жестов

В Херсоне внедрят пилотный проект "Навстречу людям". Для участия в проекте привлекут водителей автобусов коммунального предприятия "Херсонкоммунтрансервис". Договоренность между директором КП Александром Васильевым и начальником управления Херсонского горсовета Алисой Вербицкой уже достигнута. Rак рассказала Вербицкая, водители предприятия пройдут краткое обучение, где им объяснят, как можно объясняться на языке жестов с глухонемыми. Также для водителей будет распечатана методичка, в которой будет изображен язык жестов.

Подобная практика давно уже используется в странах ЕС.

По материалам: newsbriz