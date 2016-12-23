Житель Геническа купил «сомнительное» транспортное средство

В территориальный сервисный центр МВД №6543 Геническа по вопросу перерегистрации автомобиля «ВАЗ–2107» с госномерами Кировоградской области обратился 32-летний житель Генического района. Он купил машину по доверенности и хотел переоформить на себя. Во время проверки сведений по информационным базам данных выяснилось, что двигатель с указанным идентификационным номером находится в розыске. Информацию передали в полицию для выяснения обстоятельств. Авто – на штрафплощадку. Всего в этом году в сервисных центрах области выявлено 4 автомобиля и 5 человек, которые находились в розыске.

Региональный сервисный центр МВД в Херсонской области