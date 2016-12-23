Для запуска авиарейса Херсон-Киев и обратно требуется более 2 млн грн

Авиакомпания МАУ готова зайти в херсонский аэропорт при условии покупки необходимого оборудования. Для этого из областного бюджета необходимо выделить 2 млн 109 тысяч гривен. Об этом в ходе Президиума сообщил Юрий Рожков. Если необходимое оборудование будет приобретено, то компания зайдет в аэропорт "Херсон" с марта 2017 года. Из Херсона в Киев авиарейс будет осуществляться утром, из столицы в Херсон — в вечернее время. Средства могут быть выделены за счет перераспределения средств, депутаты данный вопрос поддержали. Окончательное решение будет принято 23 декабря на сессии облсовета.

Источник: Херсонские Вести