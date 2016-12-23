В следующем году в Херсоне введут в эксплуатацию два многоэтажных дома

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома общей площадью 22,8 тыс. кв. м в микрорайоне Таврический в Херсоне. Об этом на заседании коллегии Херсонской ОГА сообщила заместитель директора облдепартамента экономического развития и торговли Ирина Пшеничная. Кроме этого, в планах – улучшение жилищных и бытовых условий для 58 семей, которые участвуют в государственных жилищных программах, и 310 сельских семей, участвующих в программе «Собственный дом».

По материалам: Гривна. Новый формат