На Херсонщине сельские жители питаются калорийнее городских

В 2015 году облстатуправление провело опрос домохозяйств Херсонщины об условиях их жизни. По данным исследования статисты рассчитали показатели энергетической ценности и содержание питательных веществ в среднесуточном рационе одного человека в продуктах питания. По итогам опроса, калорийность суточного рациона питания одного человека составляла 3 173 ккал. Содержание белков в потребленных продуктах питания – 85 г, жиров – 140 г, углеводов – 392 г. Калорийность суточного рациона одного сельского жителя (3 190 ккал) была на 0,9% выше, чем городского (3 163 ккал).

Кроме того, содержание углеводов в еде сельчан (405 г) превышало на 5,2% этот же показатель по городским жителям (385 г).

ГУ статистики в Херсонской области