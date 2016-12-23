Кем херсонцы хотят нарядиться на новогодние праздники: снеговики победили покемонов

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93868Яндекс изучил поисковые запросы херсонцев о карнавальных костюмах. Оказалось, активно интересоваться карнавальными нарядами жители Херсона и области начинают еще в октябре – где-то накануне Хэллоуина, – а после Дня Всех Святых приступают к поиску новогодних костюмов: уже в середине декабря интерес к теме достигает своего пика. В целом в первый зимний месяц украинцы спрашивают Яндекс о карнавальных нарядах примерно в три раза чаще, чем обычно, – в декабре на эту тему поступает почти миллион запросов. Если говорить о костюмах для детей, то херсонцы задают примерно поровну запросов о нарядах для мальчиков и девочек.

Хотя в среднем украинцы спрашивают о карнавальных костюмах для мальчиков примерно в полтора раза чаще. Люди хотят найти фото костюмов, где их купить или как сделать своими руками, реже интересуются, где можно взять наряд в аренду. 

Скорость изготовления не должна быть в ущерб внешнему виду: вместе со словами «изготовить своими руками быстро» часто встречается и «красиво».

оп-10 самых популярных карнавальных костюмов в запросах херсонцев оказался довольно традиционным: 

1. Снеговик 
2. Снежинка 
3. Снегурочка 
4. Гномик 
5. Петрушка 
6. Дед Мороз 
7. Кошка 
8. Заяц 
9. Восточная красавица 
10. Звездочка 

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Несмотря на то, что херсонцы предпочитают преимущественно давно знакомые новогодние образы, на их поисковые запросы влияют и новые тренды. Так, в этом году пользователи из Херсона и области спрашивали Яндекс о костюмах современных героев из фильмов и игр:

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А вот несколько примеров необычных, редких запросов херсонцев о карнавальных костюмах:

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Об этом сообщает пресс-служба компании

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