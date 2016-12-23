Кем херсонцы хотят нарядиться на новогодние праздники: снеговики победили покемонов

Яндекс изучил поисковые запросы херсонцев о карнавальных костюмах. Оказалось, активно интересоваться карнавальными нарядами жители Херсона и области начинают еще в октябре – где-то накануне Хэллоуина, – а после Дня Всех Святых приступают к поиску новогодних костюмов: уже в середине декабря интерес к теме достигает своего пика. В целом в первый зимний месяц украинцы спрашивают Яндекс о карнавальных нарядах примерно в три раза чаще, чем обычно, – в декабре на эту тему поступает почти миллион запросов. Если говорить о костюмах для детей, то херсонцы задают примерно поровну запросов о нарядах для мальчиков и девочек.

Хотя в среднем украинцы спрашивают о карнавальных костюмах для мальчиков примерно в полтора раза чаще. Люди хотят найти фото костюмов, где их купить или как сделать своими руками, реже интересуются, где можно взять наряд в аренду.

Скорость изготовления не должна быть в ущерб внешнему виду: вместе со словами «изготовить своими руками быстро» часто встречается и «красиво».

оп-10 самых популярных карнавальных костюмов в запросах херсонцев оказался довольно традиционным:

1. Снеговик

2. Снежинка

3. Снегурочка

4. Гномик

5. Петрушка

6. Дед Мороз

7. Кошка

8. Заяц

9. Восточная красавица

10. Звездочка

Несмотря на то, что херсонцы предпочитают преимущественно давно знакомые новогодние образы, на их поисковые запросы влияют и новые тренды. Так, в этом году пользователи из Херсона и области спрашивали Яндекс о костюмах современных героев из фильмов и игр:

[купить костюм харли квинн]

[новогодний костюм ниндзяго]

[костюм фиксика купить в украине]

[где купить костюм покемона]

[новогодний костюм ассасина]

[новогодний костюм монстер хай для девочки]

[купить костюм гарри поттера]

[куплю детский костюм человека паука]

[костюм миньона]

[новорічний костюм росомахи в інтернет магазині на хлопчика 9 років]

А вот несколько примеров необычных, редких запросов херсонцев о карнавальных костюмах:

[новогодний костюм радости фото]

[как сделать костюм чертенка из шубы]

[костюм прикол как будто на плечах у гнома]

[какой костюм на новый год можно сделать из коробки или картона и как?]

[прокат новогодних костюмов в шуменском районе]

[як зробить костюм сніговика]

[макияж под костюм енота]

[в чем пойти на костюмированный корпоратив на новый год]

[купить костюм шикарной лисички для девочки]

[как украсить дождиком костюм кота в сапогах]

Об этом сообщает пресс-служба компании