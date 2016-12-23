Украинское телевещание на Крым с вышки на Чонгаре начнется до конца зимы

Заместитель министра информационной политики Украины – руководитель аппарата Артем Биденко заявляет, что вещание украинских телеканалов на территорию Крыма с телевышки на Чонгаре точно начнется до конца зимы. "Поскольку тут привлечено несколько органов власти, то я точно не могу прогнозировать и сказать точную дату, но сказать, что в январе начнется вещание, в том числе телевизионное на Крым, – вероятность 80%, до конца зимы – 100%", – сказал он на пресс-конференции в четверг. Замминистра отметил, что конструкция телевышки практически завершена.

Уже есть 150 м конструкции, теперь необходимо завершить крепления и установить передатчики. Также до 2017 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен выдать дополнительные лицензии для вещания.

Источник: Интерфакс-Украина