В Херсонской области туристами было оставлено 151 тыс. грн

С начала года туристы оставили в нашем городе 151 тыс. грн в виде туристического сбора. В прошлом году поступления туристического сбора были на уровне 112 тыс. грн. Плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию Херсона и получают (потребляют) услуги по временному проживанию (ночевки) с обязательством оставить место пребывания в указанный срок. Ставка сбора составляет 1% от стоимости всего периода проживания (ночевки) в гостиницах, кемпингах, мотелях, общежитиях для приезжих.

Учитывая либеральную ставку сбора, экономический эффект от „туристов” оценивается не поступлениями сбора, а средствами, которые потратили туристы в нашем городе и соответственно повысили доходы местных бизнесменов.