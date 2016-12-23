В Херсонской области на налоговом учете более 50 тыс. частных предпринимателей

На 1 декабря в Херсонской области на налоговом учете находится 29 743 юрлица и 53 852 частных предпринимателей. По сравнению с прошлогодним периодом общее количество увеличилась на 2036 человек. С начала года в области зарегистрировали 5992 новых субъектов хозяйственной деятельности. Это на 1 338 плательщиков больше чем в январе-ноябре 2015 года. За этот же период в реестре ФЛП налогов зарегистрировано 15 701 человек, из них 587 иностранцев.

Также на 5,5% возросло количество плательщиков НДС.

Пресс-служба облуправления ГФС