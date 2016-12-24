Виконавчий комітет проголосував за проект міського бюджету Херсона на 2017 рік

Виконком Херсонської міськради погодив проект рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік". Згідно проекту, на 2017 рік визначено приблизно 2,359 млрд грн доходів міського бюджету, у тому числі доходи загального фонду складуть 2, 270 млрд грн, доходи спецфонду – 89 млн грн, бюджету розвитку – 6, 239 млн грн. Проект прийняли зі змінами. За словами директора департаменту бюджету і фінансів міськради Романа Підперигори, 20 грудня Рада прийняла понижуючі коефіцієнти 0,5 до розрахунку єдиного податку, збору по припаркуванню та податку на нерухомість, які прив'язані до мінімальної зарплатні 3 200 грн.

Все це буде діяти, доки не приймуться у 2017 році діючі чи інші ставки на сесії міської ради. До прийняття рішення втрати на рік складають 12 млн 606 тис. 300 грн.

Відтак, пропонуються зміни: доходи разом – 12 млн 606 тис. 300 грн. (у т.ч. єдиний податок – 5,5 млн грн, податок на нерухомість – 5 млн грн, збір по припаркуванню – 2 мл 106 тис. 300 грн).

Видатки – 12 млн 606 тис. 300 грн – на освіту (енергоносії).

Компенсатором видатків на освіту буде додаткова дотація з Держбюджету після її розподілу у 2017 році сесією Херсонської обласної ради.

Крім того, проект включає збільшення освітньої субвенції з держбюджету (57, 2 тис. грн), яку планують перерозподілити на збільшення поточних видатків на заробітню плату педагогам. За рахунок зменшення видатків на заходу із фізкультури і спорту (475 тис. грн) збільшать видатки управлінню освіти (475 тис. грн на навчально-спортивні заходи ДЮСШ-3,6 та ДЮКФП-4,5).

Збільшать поточні видатки і для управління соціальної політики (210 тис. грн) на ГО "Софія" по заходах для дітей-інвалідів (60 тис. грн), Центру тимчасового перебування переміщених осіб для придбання опалювального котла та харчування безпритульних осіб (150 тис. грн). На 200 тис. грн поточні видатки збільшать КУ "Трудовий архів", повідомляється на сайте Херсонскьої міської ради.