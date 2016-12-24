В Херсоне появилось дерево, на ветвях которого “растут” чашки

На улице Суворова в Херсоне появилось необычное дерево, на ветвях которого "растут"… чашки. Инициатива под названием "кап-кроссинг" – обмен чашками – нашла отклик у херсонцев. Люди могут прийти со своей чашкой и оставить ее на дереве, взяв взамен понравившуюся. Чашки расписывали воспитанники Херсонского интерната им. Т.Г. Шевченко. Есть опасение, что чашки с дерева могут попросту украсть, потому на ночь их будут снимать. "Мы постараемся, чтобы "дерево" наше укоренилось. Избежать вандализма сложно, однако хочется привить культуру и верить, что люди станут добрее", – отметили организаторы.

Источник: 0552.ua