В Херсоне появилось дерево, на ветвях которого “растут” чашки

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15713199_1273118629402536_500425840_nНа улице Суворова в Херсоне появилось необычное дерево, на ветвях которого "растут"… чашки. Инициатива под названием "кап-кроссинг" – обмен чашками – нашла отклик у херсонцев. Люди могут прийти со своей чашкой и оставить ее на дереве, взяв взамен понравившуюся. Чашки расписывали воспитанники Херсонского интерната им. Т.Г. Шевченко. Есть опасение, что чашки с дерева могут попросту украсть, потому на ночь их будут снимать. "Мы постараемся, чтобы "дерево" наше укоренилось. Избежать вандализма сложно, однако хочется привить культуру и верить, что люди станут добрее", – отметили организаторы.

Источник: 0552.ua

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