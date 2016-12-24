В Херсоне подростки за ночь украли 10 номерных знаков с автомобилей

Все преступления произошли в течение нескольких часов в Таврическом микрорайоне. Злоумышленники не только сняли номерные знаки, но еще и кирпичом повредили лобовое стекло автомобилей. Никаких следов, ни записок с требованиями злоумышленники не оставили. Подозреваемых удалось задержать той же ночью благодаря бдительности одного из граждан. Он рассказал полицейским, которые осматривали место преступления, что видел двух подозрительных подростков с пакетом и описал, как они были одеты.

Следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции проверила микрорайон и в одном из дворов заметила похожих по приметам парней. Как только они увидели полицейский автомобиль, стали убегать. Их догнали и во время осмотра в пакете полицейские изъяли 5 похищенных номерных знаков. Другие знаки несовершеннолетние выбросили в мусорные баки.

Злоумышленниками оказались парни 16-ти и 17-ти лет, оба из благополучных семей. Подростки пояснили, что совершали кражи и разбивали стекло из любопытства, они не намеревались получить выкуп за номерные знаки.

На данный момент сотрудники полиции проверяют причастность несовершеннолетних к совершению других преступлений на территории областного центра.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» (наказывается арестом на срок от 3 до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок), сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.