Херсонца, пытавшегося подкупить николаевского прокурора, взяли под стражу

22 декабря в райсуде Николаева рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей жителю Херсона, подозреваемому в совершении уголовного преступления по ч.3 ст. 369 УК. Согласно материалам, подозреваемый в сговоре с другим лицом предложили неправомерную выгоду в 30 тыс. дол. сотруднику прокуратуры Николаевской области, который является процессуальным руководителем в уголовном производстве по факту незаконного занятия игорным бизнесом.

В рамках дела провели ряд обысков, в ходе которых изъяли компьютерное оборудование и автотранспорт. Взятку дельцы предлагали за содействие в возвращении изъятого имущества и непривлечение их к уголовной ответственности.

Они попытались дать часть взятки в 10 тыс. долларов и были задержаны. При рассмотрении ходатайства защитники неоднократно заявляли отводы следственному судье, секретарю судебного заседания и прокурору, которые были отклонены и расценены как попытка затягивания судебного разбирательства.

Прокурор в судебном заседании ходатайство поддержал, настаивая, что более мягкая мера пресечения не обеспечит надлежащее процессуальное поведение подозреваемого.

Подозреваемый в судебном заседании отказался давать объяснения, его защитники говорили, что ходатайство не подлежит удовлетворению в полном объеме, а подозрение является необоснованным.

Исследовав материалы ходатайства и заслушав мнения сторон, судья выбрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля с возможностью залога в 2,7 млн грн.

Источник: izvestia.nikolaev.ua