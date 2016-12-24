Весной в Херсоне высадят сквер имени Руслана Сторчеуса

С приходом весны в Херсоне высадят саженцы в сквере, который будет носить имя погибшего под Иловайском командира батальона «Херсон» Руслана Сторчеуса. Об этом в интервью Любимому Херсону рассказал депутат горсовета Михаил Линецкий: «В августе этого года принято решение о разработке детального плана седьмого квартала 4-го Таврического. В этом плане будет предусмотрена зеленая зона, в которой мы разобьем сквер. Это в районе жилых домов по Сенявина 152 – Сенявина 156. Там была заброшенная, замусоренная территория, она не имела балансодержателя. Сегодня она уже очищена от мусора, сделана ее разбивка». По словам Линецкого, сейчас идет подготовка документации: «К весне, думаю, мы выйдем уже на утверждение детального плана и будем высаживать деревья».