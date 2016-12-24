В Херсоне стартовал новый проект для переселенцев, ветеранов АТО и горожан

В Херсоне есть несколько общественных организаций, которые работают с переселенцами, обучают их основам предпринимательской деятельности и помогают создать свой бизнес. Два года международные организации финансирует проекты для переселенцев. Люди, бежавшие с места ведения боевых действий, оставившие там свои дома и имущество, получают от этих фондов мини-грант на перенос, расширение или открытие своего дела. В 2016 году около 400 тыс. евро было выделено ОО для поддержки переселенцев-предпринимателей в Виннице, Черновцах, Тернополе, Николаеве и Херсоне.

В 2017 такие программы помощи также продолжают работать. Так, в Херсоне стартовал набор участников в новый проект «Интеграционная и стабилизационная поддержка путем обеспечения средствами существования внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего в результате конфликта в Украине», который реализует общественная организиции «Вектор розвитку». Это значит, что в програмне могут принимать участие не только переселенцы, но и демобилизованные из АТО содаты и даже жители нашего города.

Участники проекта примут участие в тренингах, а потом при поддержке профессиональных тренеров разработают бизнес-планы, чтобы получить гранты на приобретение оборудования для старта собственного дела или развития уже существующего бизнеса.

В случае успешной защиты бизнес-планов, будущим частным предпринимателям предоставляют финансовую поддержку на закупку оборудования для развития бизнеса или для реализации старапа.

Деньги не выдают наличными. Те, кто претендует на грантовую помощь, пишут список необходимого оборудования и получают ее в виде новой техники и оборудования.

Как показал мониторинг двух прошедших проектов, почти всем его участникам удалось создать маленький собственный бизнес, который дает возможность прокормить семью, а некоторые, получив нужное оборудование, вполне успешно развивают и расширяют свое дело.

Для тех, кто хочет поучаствовать в этой программе и, пройдя отборочный конкурс, получить помощь в стартапе (оборудование стоимостью до 625 фунтов стерлингов) или расширить свою предпринимательскую деятельность (средства производства до 1 700 фунтов стерлингов) нужно до 30 января лично принести документы для участия в конкурсе.

Документы принимают по адресу: Херсон, ул. Тираспольская 12, офис 1, ОО «Вектор розвитку». Вас ждут в рабочие дни с 10:00 до 15:00.

Нужны: паспорт, идентификационный код, справка ВПЛ (внутренне перемещенные лица) и если есть документы предпринимателя (обязательно для группы «Микропредпринимательство», для групи «Самозанятость» – это будет преимуществом при конкурсном отборе).

Все вопросы по телефонам или на е-mail: (050)707-46-84, (068)203-01-92 Ольга Авраменко, (095)416-44-77, (067)783-01-06 Светлана Росик, (066)208-44-93 Инна Сергееа.

е-mail: khersonvektorrozvytku@gmail.com

https://www.facebook.com/vektorrozvutky

Кроме задачи помочь людям, бежавшим от войны, заработать себе на кусок хлеба, очень важным аспектом этой программы является также и проблема адаптации переселенцев к новой жизни на новой территории.

Это очень сложный и требующий совместных усилий процесс и постепенно он набирает обороты.

Переселенцы успешно вписываются в жизнь общества, участвуют в мероприятиях, открывают и расширяют свой бизнес.

Переселенцы из Донецкой и Луганской области придумали себе самоназвание – "Новые соседи" – и активно его продвигают на медийном уровне. И все-таки, несмотря на то, что некоторым из них удалось сделать в Херсоне успешную карьеру и вписаться в местную среду – активистскую, журналистскую, предпринимательскую – многие из них все еще нуждаются к интеграции в социум нашего региона. И эту сложную задачу, в процессе реализации проекта, будет решать ОО «Вектор развития».

Отбор на участие в проекте пройдет, как уже было указано, до конца этого года. Во внимание будут приниматься мотивация участников и их готовность работать ради улучшения своего материального положения, желания адаптироваться к жизни в новом регионе, активно реализовать свои планы и идеи.

Если вы готовы поработать — подавайтесь на конкурс. Вам помогут и даже подарят "удочку". А вот ловить "большую рыбу" вам уже придется самим. Это тактика Международной организации по миграции (МОМ) и финансовых доноров проекта Правительства Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Поддержкой вынужденных переселенцев в Украине занимаются многие международные организации. Они предлагают адресную помощь, грантовые программы, и делают это во многих областях Украины. Их помощь в трудные для Украины времена самым уязвимым гражданам нашей страны – вынужденным переселенцам, у каждого из которых своя тяжелая история и свой список потерь, очень важна для нас.

Ксения Келеберда