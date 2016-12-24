Жители Херсона рассчитались с «Херсонтеплоэнерго» за ноябрь только на 47,2%

В КП «Херсонтеплоэнерго» информируют, что за ноябрь потребители (население) рассчитались только на 47,2% – из причитающихся 25,6 млн грн перечислили всего 8,2 млн грн. При этом в октябре уровень расчетов составлял более 100%, т.е. горожане вносили не только текущую оплату, но и погашали задолженность за прошлый отопительный сезон. Вдобавок, долг государства по льготам и субсидиям перед энергетиками уже перевалил за 20 млн грн, из-за чего работникам КП с трудом выплачивает зарплату. А трубы и прочие материалы для аварийных ремонтов КП вынуждено приобретать в долг.

Директор коммунального предприятия «Херсотеплоэнерго» Владимир Пепель говорит: такое резкое наращивание неплатежей со стороны владельцев квартир не является типичным. Как правило, в декабре обыватели старались погашать долги, чтобы не «входить» с ними в Новый год.

Источник: Херсонцы