В Новой Каховке гриппом более 191 ребенок

С 16 по 22 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новой Каховке составила 1213,9 на 100 тыс. населения при эпидемическом пороге – 947. Эпидпорог превышен на 28,2% и за неделю вырос на 3,9 %. Всего зарегистрировано 827 случаев гриппа и ОРВИ. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей в возрасте 5-14 лет. Вообще заболеваемость среди детей составляет 62,2%. Из 796 случаев клинический диагноз гриппа установлено 191 ребенку, среди взрослых пока такой диагноз не ставили. Госпитализированы 60 человек, в т.ч. 24 ребенка.

По материалам: НК онлайн