В Новой Каховке гриппом более 191 ребенок

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img_6bf491c8def77f9a220c9ac6cd395241_2_478x500С 16 по 22 декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Новой Каховке составила 1213,9 на 100 тыс. населения при эпидемическом пороге – 947. Эпидпорог превышен на 28,2% и  за неделю вырос на 3,9 %. Всего зарегистрировано 827 случаев гриппа и ОРВИ. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди детей в возрасте 5-14 лет. Вообще заболеваемость среди детей составляет 62,2%. Из 796 случаев клинический диагноз гриппа установлено 191 ребенку, среди взрослых пока такой диагноз не ставили. Госпитализированы 60 человек, в т.ч. 24 ребенка.

По материалам: НК онлайн

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