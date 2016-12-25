В Геническе состоится Кубок городского головы по жиму штанги лёжа и становой тяге

5 февраля 2017 года состоится первый «Кубок Генического городского головы по жиму штаги лёжа и становой тяге» который пройдёт под патронатом мэра города Александра Тулупова. Так же учреждён специальный приз от председателя районного совета Андрея Евстратова. Участие в турнире могут принимать как мужчины так и женщины. Соревнования буду проведены в безэкипировочном дивизионе открытой категории. Призеров наградят грамотами и медалями во всех весовых категориях. Тройка претендентов на абсолютное первенство будет награждена ценными призами.

Источник: Медиа Маяк