Херсонских пограничников на админгранице пытались подкупить взяткой в 200 долларов

Две поддельных доверенности на право управления автомобилями обнаружили на административной границе с ТОТ АР Крым пограничники Херсонского отряда. Во время проверки в контрольном пункте въезда-выезда «Чаплинка» автомобиля «Infinity» украинской регистрации, который направлялся из временно оккупированной территории под управление гражданина Украины, пограничники обнаружили, что доверенность на право управления поддельное. По данным фактам пограничники проинформировали представителей Национальной полиции.

Также, вчера в КПВВ «Каланчак», на автомобиле «KIA» украинской регистрации прибыл гражданин Украины, следовавший из АР Крым. Во время проверки предъявленных документов пограничники установили, что доверенность на право управления транспортным средством выдано на материковой части Украины, а владелец автомобиля находился на временно оккупированной территории АР Крым. То есть доверенность на транспортное средство выдано с нарушением, без его присутствия.