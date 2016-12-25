Пограничники обнаружили «Toyota Land Cruiser» с поддельными документами

23 декабря пограничники Херсонского отряда в очередной раз предупредили попытку незаконного ввоза дорогостоящего автомобиля на материковую часть Украины из оккупированного Крыма. В КП «Каланчак» на автомобиле «Toyota Land Cruiser» прибыла гражданка Украины, жительница АР Крым. Во время проверки предъявленных документов пограничники установили, что свидетельство о регистрации транспортного средства имеет явные признаки подделки. Об этом пограничники сообщили Каланчакский отдел Нацполиции и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления по ст.358 УК Украины.

Поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства сотрудники Нацполиции изъяли, а крымчанка вернулась на временно оккупированную территорию, сообщает помощник начальника пограничного отряда – начальник пресс-службы Иван Шевцов.