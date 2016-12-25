В Олешках полиция установила личность женщины, родившей и убившей своего ребенка

В Олешковское отделение полиции позвонил местный житель и сообщил, что нашел мертвого младенца. Мужчина рассказал, что проходил через неработающий детский сад и в хозяйственной постройке увидел сверток и развернул его. В пакете находилось тело мертвой новорожденной девочки. Как рассказал начальник Олешковского отделения полиции ГУНП в Херсонской области Сергей Ященко, на поиски женщины, которая родила ребенка, были задействованы сотрудники районного отделения полиции и управления уголовного розыска.

Полицейские обходили близлежащие дома и опрашивали граждан для установления возможных свидетелей. Под подозрение попала 25-летняя местная жительница.

Оперативники выяснили, что она была «в положении», но на днях ее видели уже не беременной. Полицейские выехали по месту жительства женщины. Она находилась дома и сразу же призналась в содеянном.

Со слов задержанной, она действительно была беременна, но из-за трудного материального положения решила не оставлять ребенка. Родила дома сама. Новорожденную дочку положила в пакет и отнесла в гараж. Через два дня женщина перенесла пакет с мертвым ребенком на территорию неработающего детского сада.

По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть новорожденного ребенка наступила в результате асфиксии.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.117 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка». Назначено проведение ряда дополнительных экспертиз. Женщине может грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Проводится досудебное расследование, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.