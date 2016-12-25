Прокуратура Херсонской области “держит под личным контролем” дело браконьеров, выловивших рыбы на 2,4 млн гривен

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11_01_zym«Прокуратура Херсонской области держит под личным контролем расследование по факту незаконного вылова рыбы ценных пород около села Красное Скадовского района. Данное браконьерство нанесло ущерб государству на сумму более 2 млн грн. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на объективное и беспристрастное расследование преступления», – такое сообщение оставил на своей странице в Facebook областной прокурор Виталий Тригубенко. Напомним, 22 декабря пограничники с представителями СБУ задержали 2-х браконьеров уловом осетров, белуг и севрюги. Ущерб оценивают в почти 2,4 млн грн.

По материалам: Гривна. Новый формат

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