Прокуратура Херсонской области “держит под личным контролем” дело браконьеров, выловивших рыбы на 2,4 млн гривен

«Прокуратура Херсонской области держит под личным контролем расследование по факту незаконного вылова рыбы ценных пород около села Красное Скадовского района. Данное браконьерство нанесло ущерб государству на сумму более 2 млн грн. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на объективное и беспристрастное расследование преступления», – такое сообщение оставил на своей странице в Facebook областной прокурор Виталий Тригубенко. Напомним, 22 декабря пограничники с представителями СБУ задержали 2-х браконьеров уловом осетров, белуг и севрюги. Ущерб оценивают в почти 2,4 млн грн.

По материалам: Гривна. Новый формат