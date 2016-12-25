В Херсоне состоялся турнир по волейболу среди коллективов правоохранительных органов. В соревнованиях приняли участие 8 команд и более 80 правоохранителей областных управлений Национальной полиции, службы чрезвычайных ситуаций, фискальной службы, Национальной гвардии, пенитенциарной службы, Службы безопасности, Херсонского факультета Одесского Государственного университета внутренних дел и спортсмены Херсонского пограничного отряда.

По словам заместителя начальника ГУНП Александра Прокудина, соревнования по волейболу такого уровня проводятся впервые.

І место одержала сборная команда полиции области, в состав которой вошли спортсмены Управления защиты экономики, полиции охраны и ГУНП в Херсонской области. ІІ место заняла команда Херсонского пограничного отряда и третьими стали волейболисты Службы безопасности Украины. Вне конкурса волейболисты ГУНП сыграли товарищеский матч с ветеранами МВД – победил опыт ветеранов.

По завершению соревнований участникам и победителям вручили кубки, медали, грамоты и ценные подарки.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области