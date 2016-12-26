Житель Херсонщины, ездивший пьяным за рулем, заплатит более 40 тыс. гривен штрафа и не сможет сесть за руль 10 лет

Недавно один из судей Белозерского районного суда вынес решение в отношении водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина садился за руль пьяным в третий раз за год. Херсонские патрульные составили на него протокол 14 ноября на отрезке автомобильной дороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Суд постановил "наложить на нарушителя административное взыскание в виде штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет". Управления патрульной полиции Херсона сообщает, что только с начала текущего месяца патрульные обнаружили 106 таких водителей. За прошедшие выходные – 26. Все материалы передали в суд. 138 граждан уже привлечены к административной ответственности.

Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции Херсона в Facebook